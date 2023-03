Hangsúlyozom: mélyen elítélem, ha valaki ártó szándékkal csalikat helyez ki a kutyáknak, és az elkövető súlyos büntetést érdemel. Ugyanakkor nem csodálkozom azon sem, hogy néha elszakad a cérna, mert a kutyáik után az ürüléket a parkokban, járdákon, járdák menti füves részeken gyakran otthagyják. Ha rájuk szól az ember, még szemtelenek is, és nekik áll feljebb. Természetesen erre nem a bosszú a megoldás. A közterület-felügyeletnek lenne ebben az ügyben tennivalója. A szabályokat megszegő kutyásokat is büntetni kellene. Már csak azért is, hogy tiszta legyen a lakókörnyezetünk.

