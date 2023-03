Az építményadómra vonatkozó határozat február 7-én kelt. A levelet március 14-én kaptam kézhez. Ha valami rendszerhiba keletkezett is, nem hiszem, hogy annak elhárítása több mint harminc napot vesz igénybe.

A befizetési határidők tekintetében az önkormányzat saját jogszabályával megy szembe. A postákon kígyózó sorokból egyértelműen látszott, hogy ki a törvénytisztelő: a lakosság. Mentek az emberek hanyatt-homlok, hogy még 15-e előtt a befizetések az összeget, vagy átvegyék a csekket.

A másik, ami kifogásolható, az a stílus: a hétvégi házam után nem kell építményadót fizetnem, így volt ez eddig is, viszont minden alkalommal erről is kaptam egyenlegértesítőt. Ami ezúttal elmaradt. Telefonáltam az adóirodára: aki felvette a telefont nem mutatkozott be, majd némi keresgélés után lekezelő hangnemben közölte, hogy a hiányolt iratot majd szeptemberben megkapom.

A lakásom után, ami kisebb 50 négyzetméternél, adót nem kell fizetnem - a levélben azt írják, hogy nulla forint megfizetésére köteleznek. Értem én, hogy van egy szabványszöveg, de nulla forint megfizetésére senkit nem lehet kötelezni.

És, hogy a sort folytassam: 50 négyzetméterig építményadót nem kell fizetni. Ami könnyebbség. Aki azonban ennél nagyobb ingatlannal rendelkezik, annak 25 négyzetmétertől indul a fizetési kötelezettség. Ezt igazságtalannak érzem - az lenne a fair, ha 50 négyzetméterig mindenkinek járna adómentesség.

Név és cím a szerkesztőségben