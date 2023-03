Ennek kapcsán több gondolat is megfogalmazódott bennem. Az egyik, a falvakban lévő iskolák helyzete. Sajnos sok helyről hallani, hogy a kisebb településekről a városokba viszik már alsós korban is a gyerekeket. Sőt, vannak, akik már óvodába is a városba járnak, jóllehet a lakóhelyükön is biztosított lenne a lehetőség. Mindez azért fájó, mert az egyre csökkenő gyereklétszám nem csak Komlóra jellemző, és így, ha a falvakból egyre több gyerek megy el a városban működő intézményekbe, akkor a kisebb települések óvodái, iskolái is bezárásra kényszerülnek. És nagy kár lenne ezekért.

Többen, akik városi iskolát választanak gyermeküknek, a döntést azzal magyarázzák, hogy a városban magasabb az oktatás színvonala. Amit meg tudok cáfolni, hiszen a kisebb településeken működő iskolák diákjai is rendszeresen részt vesznek akár tanulmányi, akár sportversenyeken, és bizony szép eredményeket érnek el. Középiskolás korba érve, a továbbtanulásban se szenvednek hátrányt azok, akik falusi iskolában végezték el az általános iskolát. Sőt, inkább előnyük származik abból, hogy ismerős közegben, személyre szabott odafigyelésben részesülve, utazgatással terhelt iskolás évek nélkül folytathatták nyolcadik osztályig a tanulmányaikat.

