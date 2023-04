- Szomorúan olvastam a bezárt, és az ígéretek ellenére ki nem nyitott postákról szóló hozzászólásokat az sms rovatban. Így jártunk mi is: az uránvárosi buszvégállomásánál lévő postánk nem nyitott ki, legnagyobb bánatunkra. Nagy körzetet látott el Szentkúttól Kovácstelepig, jó helyre telepítették, közel volt az orvosi rendelő, a gyógyszertár, a bank, az üzletek. Egy úttal minden elérhető volt. Másik nagy előnye az volt, hogy parkoló mellett volt, így a mozgássérültek is ide jártak, még a távolabbi helyekről is. Szomorú, hogy a 21. században a szolgáltatások köre nemhogy bővülne, hanem még a meglévőket is elveszik - panaszolta olvasónk.