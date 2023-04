Más szerint rendjén van, hogy a nájlonzacskókért külön fizetni kell: - A környezetvédelem, a klímavédelem napjaink egyik legfontosabb kérdése. A szelektív hulladékgyűjtéshez is lassan ugyan, de hozzászoktak az emberek. Ugyanígy hozzá fognak szokni ahhoz is, hogy saját szatyrot kel vinni a bevásárláshoz, saját hálót a zöldségekhez, gyümölcsökhöz. Nincs ebben semmi nehézség, fejlettebb országokban is így csinálják.

