Egyre veszélyesebb az egykori Széchenyi-aknai bányavasút Blaha Lujza utcai viaduktjánál februárban kidőlt fa, de senki sem foglalkozik vele.

Továbbra sem történt ugyanis semmi érdemi előrelépés az egykori Széchenyi-aknai bányavasútnak a Blaha Lujza utca 6 és 10/1-es számú lakóháza között található viaduktjánál a még a februári nagy viharban kidőlt több méter magas ecetfa ügyében. A Dunántúli Naplóban megjelent észrevételre ugyan reagált a területet ma is tulajdonló MÁV azzal, hogy két, az alkalmazásában álló személy még február végén megtekintette a helyszínt, azóta viszont semmi sem történt.

Ebből arra lehet következtetni, hogy a völgy túloldalán lévő Hársfa útról is jól látható problémával kapcsolatos vizsgálatot követően a vasúttársaság nagy valószínűséggel úgy ítélte meg, hogy semmi gond sincs azzal, hogy a tövénél kicsavart fát a mellette lévők tartják még ideig-óráig (egészen pontosan a következő nagy viharig), miközben egyre lejjebb csúszva fokozatosan kezd belógni a töltés oldalában a meszesi Vajda János utca felé vezető, sokak által rendszeresen használt gyalogút fölé. A cég szerint valószínűleg az is rendben van, hogy az elmúlt hét szeles időjárásában a fa hangos recsegések és ropogások közepette, vészjóslóan dülöngélt és mozgott fel-alá...

Ha nem vágják ki, és a többi fa már nem bírja tovább tartani, akkor könnyen súlyos baleset lehet belőle, ha éppen valaki arra jár, ráadásul a leguruló fa letarolhatja a töltés aljában lévő lakóház kerítését és egy melléképületet is. Ez bármelyik pillanatban bekövetkezhet, mivel szemmel láthatóan már jóval lejjebb csúszott a fa a februári állapothoz képest.

A viadukt környéke továbbra is tele van vadul burjánzó több méter magas ecetfákkal, amelyek közül a Blaha Lujza utca 6-os számú ház mögött, a viadukt túlsó, Papszőlő felőli oldalán lévő példány esetében szabad szemmel is jól latható, hogy megtépázta és vastag ágakat tört le róla a vihar, mivel szinte teljesen elkorhadt, ahogyan hasonló állapotban van a Blaha Lujza utca 14-es számú ház mögött magasodó, egykori szelídgesztenyefa is.

Arra kérjük az egykori Széchenyi-aknai bányavasút tulajdonosát, a MÁV-ot, hogy vegye végre komolyan a keleti városrészben, a vonal mentén élők problémáit is (annak ellenére, hogy egy már felszedett vasútról van szó), azért, hogy meg lehessen előzni a számára is kellemetlenné váló esetleges baleseteket vagy anyagi károkat!

Egy, a vasút sorsáért aggódó pécsi polgár