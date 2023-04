Más is úgy látja, hogy a sétálóutca a gyalogosoké kellene, hogy legyen: - Ha a sétálóutcákba a kerékpárosok száguldozhatnak, akkor ennyi erővel az autókat is be lehetne engedni, hogy 20-30 km/h sebességgel nyugodtan közlekedjenek a sétáló embertömegben. A bringások egyre többen vannak, és balesetveszélyt jelentenek. A sétálóutca legyen csak a gyalogosoké, ahogy a neve is mutatja!