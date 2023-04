A napokban a vízóra leolvasó járt nálam. Nagyon kedves volt, udvarias, figyelmes– a lakásba belépve az első dolga az volt, hogy levette a cipőjét. Mindez azért is esett különösen jól, mert pár nappal korábban a kéményseprők jöttek, és ellenőrizték a gázkazánt. Mikor megérkeztek, felszedtem az egyik szőnyeget, közvetlenül a bejáratnál. Gondoltam, érteni fogják ezt a jelzést, és kikerülik a többi szőnyeget a lakásban. Sajnos azonban nem ez történt – egyikük a konyhában, kollégája pedig a fürdőszobában is rálépett a koszos cipőjével. Pedig a kazán ellenőrzéséhez ezekre nem kellett szükségszerűen rátaposni – akrobatikus mozdulat nélkül, a szőnyeg kikerülésével is egyszerűen elvégezhető lett volna a munka, amit végeztek. Természetesen nem várom el, hogy minden szakember, aki hozzám érkezi, levegye a cipőjét, de azért ha elkerülhető, hogy a szőnyegeket összepiszkítsák, akkor jó lenne, ha nem taposnának rá. Mindezek után pozitív élményként éltem meg, hogy a vízóraleolvasó ilyen figyelmes volt. Példaértékű!