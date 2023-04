- Olvashattuk a minap az olvasói véleményt, miszerint az iskolai tavaszi szünet túl rövid. Amikor én voltam diák, még szombatonként is jártunk iskolába, hétköznapokon pedig heti váltásban, hol délelőtt, hol délután voltak a tanóráink. Mert olyan nagy volt a tanulói létszám, hogy csak így lehetett megoldani. Ha a mai gyerekeknél vezetnék ezt be, biztos, hogy a szülők közül sokan zúgolódnának, hogy a diákoknak mennyire megterhelő. Ha mi annak idején kibírtuk, a mai gyerekek is kibírnák. A néhány napos tavaszi szünet a feltöltődésükre biztos, hogy elegendő -