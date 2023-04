- Férjem és édesapám sírjához gyönyörű csokrokat vitt ki a pécsi temetőbe a lányom, a húsvét előtti napokban. Nagyjából kétezer forint értékű, művirágokból összeállított csokrok voltak. A fájós lábaim miatt én csak nagyon körülményesen tudok kimenni a sírkertbe, de a lányom mondta, hogy nyugodjak meg, a sírokat nagyon szépen rendbe tette az ünnepekre, ha nem érzem jól magam, nem szükséges, hogy kilátogassak én is. A szívem mégis oda húzott, sántikálva ugyan, de kimentem másnap szeretteim nyughelyéhez - nem, hogy a virágoknak, de a vázákhoz tartozó betéteknek is csak hűlt helyét találtam. Azt hittem elájulok, annyira rosszul érintett a látvány. Régebben még néha lehetett látni motoros őrt a temetőben, de most úgy tűnik, a lopások megelőzésével senki nem foglalkozik - panaszolta olvasónk.