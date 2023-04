Fizetős a parkolás az egyik üzletlánc két pécsi áruházánál is: a Tüzér - Lázár Vilmos utca találkozásánál lévőben, illetve Kertvárosban, a Siklósi úton. Szerencsére az első óra ingyenes, és a legtöbben vélhetően végeznek is ennyi idő alatt a vásárlással. A második óra viszont 1500 forint, aki pedig még ennél is tovább marad, 2500 forintot kell fizetnie. Különösebben nem lehet csodálkozni ezen a lépésen: tapasztalataim szerint a Tüzér utcai üzlet előtt a parkoló minden napszakban zsúfolt, az autók sokszor a csíkokkal felfestett tilos helyen várakoznak, hogy felszabaduljon valamelyik hely, de van, aki egyszerűen a tilosban hagyja a gépkocsiját. Többször láttam már rendőröket is járőrözni a parkolóban - gondolom, az effajta szabálytalanságokra "utaztak". Gondolom, hogy aki a klinikák környékén nem talált helyet - ami gyakori -, itt parkolt, hiszen ezt eddig ingyen megtehette.

Kíváncsian várom, hogy mi lesz a parkolás fizetőssé tételének az eredménye. Leginkább arra, hogy ki fogja ellenőrizni, és hogyan, hogy melyik autó mikor parkolt le, és mikor távozott. Most is több kereskedelmi egység parkolójában kint a tábla, hogy a vásárlási időn túl ott lévő autókat a tulajdonos költségén elszállíttatják. Gyanítom azonban, hogy ilyenre még soha nem volt példa.

A hírek szerint más üzletláncok is hasonló intézkedések bevezetését fontolgatják. Ha meg is valósítják, az újabb pofont jelent a pécsi parkolásnak.

