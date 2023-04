Más is hasonló álláspontot fogalmazott meg:- Mostanában annyira rászálltak a 70 év felettiekre: sokaknak az a véleménye, hogy ők okozzák a baleseteket. Én is elmúltam 70 esztendős, 40 éve vezetek, soha nem okoztam, és nem is voltam részese semmilyen balesetnek. Imádok vezetni, ráadásul a mindennapjaimban elengedhetetlen az autó használata: orvoshoz, boltba járunk, stb. Férjem is elmúlt 70 éves, ő is kiválóan vezet. Létezik az autósokat érintő pontrendszer - amit csak hírből ismerek -, talán azt kellene alapul venni, amikor a vezetésre való alkalmatlanságról beszélünk. Miért nem azokat vegzálják, akik sok büntetőpontot gyűjtöttek össze, azaz bizonyíthatóan sokat szabálytalankodnak? Miért nem nekik kell újra vizsgát tenniük? Miért a 70 év felettieket kiáltják ki bűnbaknak? Nem kellene az időseket leírni! - adott hangot felháborodásának olvasónk.