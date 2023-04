- Mindjárt itt a húsvét, gondolom, hogy a pécsi vásárban is többen kínálnak majd élő nyulat az ünnepeket megelőző utolsó hétvégén. A kis állatok valóban rendkívül aranyosak, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezek élőlények, nem pedig játékszerek. Ismerőseim körében volt, hogy húsvét után meggondolták magukat, pár nap alatt rájöttek, hogy a nyuszi folyamatos törődést igényel - én fogadtam be végül a kis állatot. Amiben azóta is nagyon sok öröme van a családnak, de ez a szerencsésebb helyzet. Mert mi van akkor, ha a megunt nyulat nincs kire bízni?