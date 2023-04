Anyai szeretettel fogadott, mindenre kíváncsi volt, kedves, nyugodt személyisége és bátorító szavai engem is bizakodóvá és céltudatossá tettek. Diplomakoncertemen is úgy izgult értem, mint a hajdani versenyeken, s jó volt a közönség soraiban olyan emberre tekinteni, aki elindított az előadóművészet csodálatos útján. Közel 20 év után jómagam is tanítok.

Igyekszem azt a szellemiséget képviselni, amit szeretettel, türelemmel belénk csepegtetett, azt a szakmai oldalt megközelíteni, ami megmutatja a népzene, népi kultúra komplexitását és olyan emberré, olyan pedagógussá válni, aki nem csak a tanórán van a gyermekkel, hanem meghatározó alappillérként segíti őt a fejlődésben. Sok egykori diáktársam nevében mondhatom, hogy hálásak vagyunk Éva néninek, hogy utat mutatott nekünk a zene világában és elkísért, elkísér most is, hogy ápoljuk hagyományainkat és igazi példaként járhassunk az utókor előtt. Hálát adok a Jóistennek, hogy ismerhettem Őt s tanulhattam Tőle. Drága Éva néni! Isten éltessen Odafent!

Szentgyörgyváry (Barkó) Laura