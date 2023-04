Olvasom, hogy május 1-jétől teljesen megváltozik a komlói helyi buszmenetrend. Pécs is példát vehetne, hiszen Komlón jövő héttől bizonyos városrészekben a helyközi járatok is részesei lesznek a helyi közlekedésnek. Ami azt jelenti, hogy a távolsági buszjáratokra azok is felszállhatnak, akik csak a város egyik pontjáról a másikba szeretnének eljutni. Pécsett is esedékes lenne a párhuzamosságok megszüntetése. Biztos vagyok benne, hogy nem egyszerű egy ilyen megoldás kidolgozása, és komoly szakértelmet, időráfordítást igényel, viszont jelentős megtakarítások lennének elérhetőek az újítással – ahogy Komló esetében is erre számítanak –, és az utasoknak se kellene azzal szembesülniük a helyi járatra várakozva például a Zsolnay úton, hogy nem szállhatnak fel a távolsági buszokra a vásárcsarnok felé tartva, az hiába áll meg és hiába van bőven hely is rajta.

