A lomtalanítás miatt nagyon sok a panasz mostanában, ahogy az a DN sms- és Postabontás-rovataiban látható. Nem lehet csodálkozni azon, hogy sok az elégedetlenkedő, hiszen aki a várost járja, a saját szemével is láthatja, milyen állapotok uralkodnak egyes helyeken. A belvárosban, a Mecsekoldalban, és Kertvárosban is láttam hátrahagyott szemétkupacokat. És ennek nem a lomtalanítást végzők hanyag munkája az oka. Szó sincs ilyesmiről. Az a baj, hogy a pécsiek nem tartják be az egyébként évek óta hatályos és teljesen egyértelmű szabályokat. Pontosan tudható, hogy melyek azok a holmik, amiket nem szállítanak el a lomtalanítás során. De ezeket bátran kiteszik sajnos a tapasztalat szerint egyre többen, mert bízhatnak abban, hogy semmilyen következménye nem lesz a szabálytalankodásnak. Ebben kellene változást elérni, a közterület-felügyeletnek kellene kidolgoznia a módszert, hogy megbüntessék a szemetelőket. Akkor talán rend és tisztaság lesz városunkban.

