Többször olvastam már a DN postabontás rovatában, hogy a pécsi Lánc utcai rendelőre panaszkodnak az emberek. Én alig egy éve élek Pécsen, de már az ideköltözésemkor hallottam pletykákat, amelyet most már el is hiszek. Márciusban nagyon megfáztam. Láz, köhögés, orrfolyás, fejfájás, hányás. És még a fülemre is ráhúzódott a betegség. Mivel korábban már volt egy elég súlyos középfülgyulladásom, így amikor már nem múlt el a fájás, akkor rögtön elindultam a rendelőbe. Az intézmény honlapján ez áll: acut, sürgős esetben telefonos bejelentkezés nem szükséges, rendelési időben fogadjuk a betegeket. Azonban mily meglepő, ez nem történt meg. A "kedves" recepciós megkérdezte tőlem, hogy vissza tudok-e jönni később. Mondom sajnos nem, mert nem a közelben lakom. A válasz erre pedig az volt, hogy akkor nem tud segíteni. A döbbenettől meg sem tudtam szólalni. Egy orvosi intézményben, ezt vágják a beteg arcába, hogy nem tudnak segíteni?

Egy csalódott beteg