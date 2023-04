Köztudott, hogy kevés a buszsofőr, ami sajnos azt is jelenti, hogy olyanok is ülnek a volán mögött, akik lehet, hogy tudnak vezetni, viszont az utasokkal bánni már annál kevésbé. Idős vagyok, botra támaszkodva tudok csak biztonsággal közlekedni. Sajnos sokszor annyira nagy a zsúfoltság egyes járatokon, hogy ülőhelyre nem számíthatok. Van persze, amikor szerencsém van, és udvarias utasok a helyüket átadják, de sajnos van, hogy a korlátba kapaszkodva vagyok kénytelen utazni. És ilyenkor bizony nem segít, ha a sofőr vadul vezet. Nem mondom, hogy száguldozik, de a kanyarokat olyan sebességgel veszi be, hogy komoly erőfeszítésembe telik, hogy talpon tudjak maradni. Lehet, hogy a fiatalabbaknak ez meg se kottyan, de hát idős emberek is utaznak a helyi járatokon. Erre is fel kellene hívni minden sofőr figyelmét, amikor oktatják őket, és meg is kellene követelni tőlük, hogy utasbarát módon vezessenek.

K. P.