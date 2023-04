Továbbmegyek: amikor a játszótér környéki fák alatt mázsányi lila trutyi sokkolja a lakókat, az egyéb higiéniai kérdéseket is felvet. Ezek nem is galambok vagy varjak, hanem egyenesen pelikánok lehetnek. A gyerekek ott játszanak, szaladgálnak, keresztül kasul a sokkoló ürüléken. Reggel kutyasétáltatás közben a gazdik is úgy gyalogolnak a szegény ebekkel, mintha twistert játszanának, kerülgetik, mint a forró kását. Olvasótársaim válaszát várom egyébként, hogy vajon milyen bogyóval táplálkoznak ezek a madarak, hogy lilára festik a járdát, a parkolókat, sőt egyes autókat is.

Mielőbb megoldást kellene találni erre a problémára, a Biokom munkatársai például megjelenhetnének magasnyomású mosóval, sőt napi szinten kéne ezt megoldaniuk, mert ez így tűrhetetlen! Azt már csak zárójelbe teszem hozzá, hogy a panelek között megbújó játszótéren a kis szemetesedény ürítése is elmaradt, így az éjszaka folyamán egy városi ragadozó, (fene tudja, talán egy rókakoma garázdálkodott) úgy feltúrta az egyik szemetesvödröt, hogy hat négyzetméteren szóródott szét a szemét, az amúgy is csordultig lévő edényből.

Véleményem szerint erre áldozni kellene, sokkal több munkatársra és eszközre lenne szüksége a cégnek, hogy a város élhető, kulturált maradjon a lakótelepi részeken is.