Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy aki védetté nyilvánította ezeket a madarakat, az mit szólna ahhoz, ha az ő milliós autóját piszkítanák tele? Mert a Nagy Imre úton mindennapos látvány az ürülékkel szennyezett autó a parkolókban.

Legutóbb a Varsány utcai buszmegállóban várakozás közben a közeli fa lombkoronáján tíz varjúfészket számoltam össze. Ez szerintem több száz fiókát jelent. Meddig hagyják még elszaporodni ezeket a madarakat a városunkban?

Nem újdonság, hogy a kertvárosi kiserdő kiirtását követően kezdődött a probléma, azóta egyre csak hatalmasodik, és nagyon úgy tűnik, hogy nincs megoldás. A vetési varjaknak a nevében is benne van, a szántóföldeken a helye. Ahogy gyerekkoromban is, emlékszem, ott lehetett mindig látni a fekete madarakat. Nem városi környezetbe valók. Mire számítsunk? A lakásainkban is nyáron attól kell majd rettegni, hogy berepülnek a nyitott ablakon keresztül, és elkezdenek lakmározni a konyhában? És akkor a rendkívül zavaró károgásról még nem is beszéltünk. Nagyon kérem az illetékeseket, vegyék komolyan a kertvárosban élők panaszait, és találjanak hatékony megoldást a probléma orvoslására!

