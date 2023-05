Mert a kutyák lába, még esős időben is tisztább sok esetben, mint egyes embereké, akik szintén a liftet használják. Ha ugyanis valaki például a telkéről, kerti munkából ér haza, bizony sokszor hozza a sarat a cipője talpán magával. Vagy ott vannak az építkezéseken dolgozók, akik munkásruhában mennek haza, hát, ők sem tiszták, és nem is illatosak. Ha a kutyásoknak többet kellene fizetniük, akkor ugyanígy a kisgyermekesektől is több pénzt kellene szedni, hiszen a kisbabákat a babakocsiban nem a lépcsőn cipelik le, és szerencsés esetben naponta többször is kiviszik a kicsiket a friss levegőre. Összegezve: a Postabontásban megjelent felvetésnek semmi realitása.

