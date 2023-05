Más a következőt panaszolta: - A 44-es busz megszüntetése sokunkat érint érzékenyen. A Lánc utcai rendelőintézet például a busszal könnyen megközelíthetővé vált – oda taxival eljutni a belvárosból is komoly költség. A vásárcsarnokból hazafelé is segítséget jelentett a 44-es. A teli szatyrokkal onnan most nem tudunk másképp, csak taxival hazajutni. Lehet, hogy nem volt tömeg a megszüntetett helyi járatokon, de az biztos, hogy akik használták, azoknak nagyon nagy szükségük van rá. Kisbuszok jelentenék szerintem is a megoldást, ahogy azt a Postabontásban olvastam. Az se baj, ha nem közlekednek sűrűn. Csak legyen lehetőségük a belvárosban élőknek is tömegközlekedéssel eljutni oda, ahová szeretnének.