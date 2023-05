A kislányom szívbeteg, Down-szindrómás. Ennek okán rendelkezünk is mozgáskorlátozott-igazolvánnyal. Vásárolni indultunk, de a kislánynak vécére kellett mennie. Az első emeleti mellékhelyiséghez siettünk. Miután korábban nem kellett mozgáskorlátozottként fizetnie, megkérdeztem, hogy be kell-e dobnom pénzt az automatába. Erre az ott szolgálatot teljesítő hölgy­től meg is kaptam a választ: 110 centiméternél magasabb a kislány, tehát kell fizetnie. Nem vitatkoztam, viszont kértem, hogy hadd kísérjem be.

Elmagyaráztam, hogy Down-szindrómás, nehezen mozog, segítségre szorul. Erre a hölgy azt mondta, hogy rendben, de akkor nekem is kell fizetnem 200 forintot. Nem volt más választásom, nem vitatkoztam, a pénzt bedobtam.

A mellékhelyiségbe érve jött a következő meglepetés: kettő vécé úszott a vízben. A harmadikból épp kijött egy hölgy, és mondta, hogy az a fülke nagyjából rendben van, be tud menni a kislány.