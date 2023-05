- Egyetértek azzal, hogy a Szőlő utcai megálló sokunknak hiányzik. Sajnos azonban nagyon kevés esélyt látok arra, hogy az eredeti helyére visszahozzák. Az idősek nem számítanak, senkit nem érdekel, hogy a meredek utcákon a cipekedést hogy oldjuk meg. Én a családtagjaimat szoktam megkérni, hogy a nagyobb bevásárlásokban segítsenek, amióta áthelyezték a megállót. Aki azonban nem ilyen szerencsés, hogy van segítsége, nagyon nehéz helyzetbe került - osztotta meg véleményét olvasónk.

Más a városnak erről a részéről a postát és a boltot hiányolja. - A Surányi úton volt posta és volt bolt is még nem olyan régen. Az idősek, akik sokan élnek ezen a környéken, rendszeresen ide jártak. Nem kellett utazni, mindent el lehetett intézni egy helyen. Most megfelelő árukészlettel rendelkező élelmiszerüzlet már nincs, és a posta is megszűnt. Abba, hogy az időseknek ez milyen komoly nehézségeket okoz, senki nem gondol bele sajnos - írta a panaszos.