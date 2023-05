Ma már szinte nincs az életnek olyan területe, melynek ne lenne kormánybiztosa. Ezt a megoldást le kellene vinni a nagyvárosok szintjére is. Például lehetne önkormányzati biztosa a településeken belül az utaknak is, akkor nem fordulhatna elő, hogy az állampolgár nem tudja, kit kell keresnie akkor, ha olyat észlel a közúton vagy tereken, amely a hanyag munka következtében balesetveszéllyel járhat. Ilyen például Pécsett a Kossuth téri térkövek állapota, vagy a Komját Aladár utca EKF-beruházás keretén belül elkészült útszakasza, amely többszöri átépítés után is ingó kövekből áll. Le kellene aszfaltozni, mint a többi szakaszát.

Sok olyan pártlistán bekerült képviselő van a testületben, akiknek nincs területük, amiért felelniük kellene. Az ő számukra lehetne bevezetni ezt a biztosi feladatot, külön díjazás nélkül. Egyik ismerősöm elmondta, hogy nem tudja, kihez forduljon az utcájuk rossz állapota miatt, ráadásul még azt sem tudja, hogy ki az önkormányzati képviselőjük. A városházán azt a felvilágosítást kapta, hogy fogjanak össze, és próbálják saját erőből a problémát megoldani, mert a városnak a terveiben nem szerepel az utca burkolatának rendbetétele.

Az ötlet nem rossz, annak ellenére, hogy ez nem a lakók feladata. Illetve volt már hasonlóra példa, a keleti városrészben. Csatornaépítés során az egyik utca lakói nem tudták kivárni azt a türelmi időt, ami az építést követően elő volt írva az útburkolat helyreállítására. Gyűjtésbe kezdtek. A bekerülési költség egy bizonyos százalékának megléte után bejelentették, hogy a város a többit adja hozzá. Ez meg is történt. Ilyen korábban nem volt a város történetében, hogy azok a lakók, akik a köszönésen kívül szinte alig ismerték egymást, egy utcabállal avatták fel az újraaszfaltozott utcájukat.

Az is lehetne persze megoldás, ha a felújításra váró utcákban lakók a befizetett ingatlanadójuk visszatartásával (visszakövetelésével) biztosítanák az út helyreállítását. Nem új találmány, mert a pártállam idejében az ún. TEHO kötelezően befizetett összegből a város, a lakók kérésére egy telefonfülkét helyeztetett el az utcánkban.

T. F.