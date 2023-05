Koccanásos baleset történt Pécsett a hétvégén a Madách és Hargita utcák kereszteződésében. Pontosan azon a helyen, amelynek veszélyességére a közelmúltban a Postabontás rovatban egy olvasótársam nemrég felhívta a figyelmet. Az SMS rovatban is többször lehetett olvasni arról, hogy az Egyetemvárosban, illetve a Petőfi utcában aktuális útlezárások miatt a környező kisebb utcákban jelentősen megnőtt a forgalom. Így például a Hargita utcában csakúgy, mint az Erreth Lajos utcában.

Hosszú kocsisorok kígyóznak, két irányban haladnak a járművek, az autók alig férnek el egymás mellett. Naponta járok arra én is, és többször tapasztaltam, hogy a stoptáblát és a vele szemben lévő „Elsőbbségadás kötelező!” táblát a kereszteződésbe érkezők nem tudják értelmezni, vagy talán nem is veszik észre. Mindegy is, a lényeg, hogy egymás elé vágnak be az autók. Biztosra vehető volt, hogy ennek előbb-utóbb baleset lesz a vége. Már csak az a kérdés, hogy ha ezt mindenki, aki arra közlekedik, tapasztalja, és közülük többen hangot is adnak a DN-ben a problémának, akkor erre miért nem reagálnak az illetékesek?! Amit többen is megjósoltak, pontosan az történt: baleset. Szerencsére nem komolyabb személyi sérüléssel! Kíváncsi vagyok, hogy mindezek után lesz-e bármiféle változtatás, például a táblákra való hangsúlyosabb figyelemfelhívás az érintett kereszteződésben.

Név és cím a szerkesztőségben