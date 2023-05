Mindazzal együtt, hogy diszkriminatívnak érzem az üzletek okostelefonos alkalmazások letöltéséhez kötött kedvezményeit, úgy gondolom, hogy mégse járok én rosszul. Nincs okostelefonom, ezáltal az annak használatához szükséges előfizetési díjat is megspórolom, ami vélhetően több annál, mint amennyit az akciókkal nyernék.

És szerencsére azért vannak üzletek, hol kártyaalapon is biztosítanak kedvezményt, ami mindenki, így az idősebb generáció tagjai számára is elérhető.

