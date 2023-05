Azt tudjuk nagyon jól, hogy a gyümölcsök és zöldségek árai az időjárási viszonyoktól is nagyban függenek. Ha például elveri a jég a termést, akkor nagyon magas árakra lehet számítani. Ugyanígy, ha a késői fagy megcsípi a növényeket, a helyzet ugyanez. A napokban azonban egy másik tényezővel is szembesülni voltam kénytelen: ez pedig nem más, mint a permetszerek ára. Egészen elképesztő, hogy milyen nagy a drágaság ezen a téren. A gyomirtóért, aminek literje tavaly 3000 forintba került, most 8500 forintot kellett fizetnem.