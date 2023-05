A navigációból tudom, hogy a parkolóban 11:19-kor álltam meg. Elsétáltam a hotel recepciójáig, ami nagyjából 150 méterre volt, elkértem a garázs beálláshoz szükséges információkat, és visszaérve már ott várt a büntetés, miközben 10 perc sem telt el. A büntetőcetlin ott áll az időpont: 11:21-kor állították azt ki.

Miután sikerült a hotel parkolójába átállni, és feljutottam a szobámba, felhívtam a cetlin látható telefonszámot, hogy megértsem, mi is ez pontosan. A vonal másik végén a hölgy elmagyarázta, hogy egy perc megállás után a fizetős parkolóban máris repül a büntetés, és hogy nem tehet semmit, ez a szabály, illetve, hogy ahogy megállok, rögtön fizetnem kellett volna telefonon keresztül, vagy automatánál.

A következők az észrevételeim a két lehetőség kapcsán:

Ha valaki megérkezik egy ismeretlen helyre, a normális szabálykövető emberi hozzáállás, hogy megáll, ahol arra lehetőség van - lehetőleg parkolóban -, megkeresi a táblát, majd megpróbál az alapján intézkedni, fizetni. Mindezt csak azt követően lehet megtenni, ha már sikerült leparkolni. Tehát mire odáig jut a városba érkező vendég, hogy milyen számra is küldjön üzenetet a mobilparkoláshoz, addigra ugye már rég letelt az egy perc vagyis "jogos a büntetés" (idézve a telefonos ügyfélszolgálatot).

További probléma, hogy ez jellemzően külföldiek számára nem járható út, mivel a rendszer külföldi telefonszámokról nem működik. Arról nem is beszélve, mikor a szolgáltatónál is galiba van, így még ha a lehetőség elvben adott is, mégsem teljesíthető, és hosszú percek múlnak el mire konstatálja, hogy ez nem működik, más megoldást kell keresni.

Tehát marad a második opció, ami fizetés egy automatánál, amit ugye meg kell találni, el kell olvasni rajta a használati útmutatót, vagy valahogy rájönni, hogyan működik, kifizetni a parkolást, majd visszatérni az autóhoz, hogy a kinyomtatott cetlit rátűzzük. Szeretnék találni egy olyan parkolóőrt vagy döntéshozót, aki ezt egy perc alatt képes lesz megugrani akar úgy is, hogy ismeri a helyet, nem pedig egy teljesen ismeretlen helyen tartózkodik.

Szóval bármerről is nézzük, ebben a megoldásban az a cél, hogy büntessünk. Vagy azért, mert a szerencsétlen utazó még parkolás előtt az út közepén megáll, feltartja a forgalmat, hogy meg tudja venni a parkolójegyét, vagy azért mert legális parkolóban áll meg, de lehetetlen teljesítenie az elvárásokat. Arról nem is beszélve, hogy pont ennek elkerülése érdekében a szerencsétlen, szabályokat betartani igyekvő ember a hotel garázsában vagy parkolójában rendezett (fizetett) megállóhelyet, de a bejutáshoz szükség van 5-10 percre.

Tisztában vagyok vele, hogy jogilag minden rendben van, azonban szemtelen, és embereket sértő a bánásmód, nem beszélve arról hogy ezek után visszavárják a kedves látogatót. A büntetést természetesen befizettem, még ha azzal semmiképpen sem értek egyet.

Azóta kiderült: nem egyedi esetről van szó, több visszajelzést is kaptam, hogy "ha meglátják a külföldi rendszámtáblát akkor azonnal büntetnek". Mindent összevetve, még ha maguk az emberek kedvesek is, és vendégszeretők, az ilyen helyzetek után elmegy a normális emberek kedve mindennemű látogatástól, sőt személy szerint a "nem ajánlom" kategória.

Ez a jelenlegi eljárási rend kontraproduktív, gyakorlatban kivitelezhetetlen elvárásokat állít.

Levelemet azzal zárnám, amit többször is visszahallottam "ne fizesd ki, úgysem tudnak mit csinálni vele". Talán ebből érezhető, hogy az emberek a helyzetet már reménytelennek látják.

B. Zs.