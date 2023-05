Más így vélekedett: Pécsett, az iskolák közelében lévő gyalogátkelőhelyeknél több helyen is vannak kis sárga zászlókat tartalmazó vödröcskék. Már láttam azt is, hogy néha ezek a zászlók eltűnnek, de pótolják őket. Az őszi és a téli időszakban jó hasznát veszik a gyalogosok a fényvisszaverő zászlóknak, és az autósoknak is hasznára van, hogy látják a fekete kabátban átsétáló embereket. De kérdem: a nyári szünet idejére nem lenne érdemes beszedni a zászlókat, és iskolakezdéskor ismét kihelyezni azokat?