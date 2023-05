A helyzet mostanra tarthatatlanná vált: kígyó- és kullancsteleppé vált a környékünk a gazos zöldterület miatt. A minap is több kígyót találtam a kertemben, és ennyi kullancs még soha nem volt errefelé, mint most. Ha le lenne kaszálva a patak partja, ezek a problémák vélhetően megszűnnének, vagy legalábbis nem lennének ennyire súlyosak. Amikor a kert végéből rápillantok a területre, a sírás kerülget, hiszen lehetne ennél sokkal szebb is a környezetünk. Csak, hát gondoznia kellene annak, akinek ez a feladata.

Kérem az itt élők nevében az illetékeseket, hogy tartsanak helyszíni szemlét, hogy itt valamit tenni kellene. Kétkezi munkaerő nem is elég, meggyőződésem, hogy már csak gépek bevetésével lehet rendezni a kialakult állapotokat.

Név és cím a szerkesztőségben