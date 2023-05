- A buszmegállókban a tiltás ellenére is nagyon sokan dohányoznak. És a csikket még véletlenül se a kukába dobják, kínosan ügyelnek arra, hogy ha jön a busz, azt a földre dobják, és ott is hagyják. A "Gazdálkodj okosan!" című társasjáték jutott ennek kapcsán eszembe. Emlékszem, volt olyan állomás, ahol 10 forintot kellett fizetni azért, ha a játékos szemetelt. Akkoriban ebből a pénzből 20 gombóc fagyit lehetett vásárolni. Átültetve a játékot a valóságba: most, egy gombóc 500 forintba kerül. Ennek a húszszorosa kellene, hogy legyen a csikkeket eldobálók büntetése. Lehet, hogy mégis megtalálnák a kukát inkább a szemetelők - osztotta meg véleményét olvasónk.