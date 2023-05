Úgy gondolom, hogy az életben vannak olyan alkalmak, amikor az öltözékünkkel is meg kell adni a tiszteletet. Itt az érettségi időszaka. A vizsgázóknak kötelező az öltöny, nyakkendő, a lányok esetében a matrózblúz. Nem véletlen, hogy ez a követelmény, hiszen életük egy komoly mérföldkövéhez érkeztek, elvárható az ennek megfelelő ünnepi ruházat. Azt gondolom, hogy ugyanez az írásbelizőket felügyelő pedagógusoktól is megkövetelhető. Nekik is meg kellene adniuk a tiszteletet ez alkalomból. Szerencsére vannak, akik ezt megteszik, de sajnos vannak, akik nem.