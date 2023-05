Ezen a részen több köztéri kuka is található, amik körül mégtöbb szemét hevert. Gondoltam is magamban, hogy lehetnek ilyen fajankók az emberek, hát miért jó ez nekik?! Aztán hamar meg is érkezett a megfejtés, ahogy sétáltam az egyik kukából kiröppent egy varjú, szájában a zsákmányával. Ketten is voltak, felválta ugrottak felfedezésre a kincsesbányájukba. Ami nem kellett már, vagy mégsem bizonyult jó fogásnak, azt otthagyták a járdán.