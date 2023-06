- A belvárosban az útfelbontások miatti zsákutcákban a közlekedés kaotikus. Nagyon sokan hajtanak be figyelmetlenül, majd próbálnak manőverezni, hogy valahogy kijussanak. Aminek nem csak az a következménye, hogy megkarcolják, vagy akár meg is nyomják a parkoló autókat, de a falnak is sajnos nekimennek. Kedden délután egy szép fehér kocsi hagyott csúnya fekete guminyomokat egy Mária utcai lakóház világos falán, majd sebesen elhúzott. Talán a fokozott rendőri jelenlét vagy a közterület-felügyelet hatékonyabb ellenőrzései segítenének - írta olvasónk.