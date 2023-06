Más szerint büntetni kellene az elhanyagolt zöldterületek gazdáit. - Idén is rengeteg a kullancs. Védekezni ellenük úgy is lehetne, ha a füvet mindenütt rendszeresen kaszálnák, nyírnák, magán- és közterületeken egyaránt. Sajnos ebben mindkét esetben vannak bőven hiányosságok. A gazos területek tulajdonosait súlyosan büntetni kellene. Már csak a kullancsveszély miatt is, és akkor a városkép még nem is került szóba.