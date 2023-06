- Se a záróvonal, de a sebességhatár nem számít - az 57 es úton a szabályokat betartva haladtam Mohács irányába Pécsről, közben ketten is megelőztek, mindketten záróvonalnál. Én mentem 90-nel, ők biztos, hogy ennél sokkal gyorsabbak voltak, mintha autópályán lennének. Nem kell azon csodálkozni, hogy ilyen sok az utakon a baleset. Mindössze néhány percet nyernek ezekkel a manőverekkel a szabálytalankodók, de kockáztatják sok ember életét. A közlekedési morállal van a probléma, ezen semmilyen rendőri szigor nem tud változtatni. Az pedig, hogy a földekre tartó, a félpályánál is szélesebb területet elfoglaló mezőgazdasági járműveket is felengednek az útra, elfogadhatatlan, balesetveszélyes - osztotta meg véleményét olvasónk.

Más is a csúcsforgalmi időszakban közlekedő mezőgazdasági gépek miatt bosszankodik: - Hatalmas mezőgazdasági gépek lassítják a forgalmat, és okoznak feszültséget az utakon. Mert az nem lehet, hogy több tíz kilométeren keresztük 40-50 km/h-ás sebességgel cammogjunk, amikor amúgy sietnénk. A élutáni csúcsforgalomban Szentlőrinc felé tartva rendszeresen „ütközök" ilyen akadályba. Nem csoda, hogy az autósok egy idő után idegesek lesznek, és akkor hamar megtörténik a baj.