Most nem tudok mást tenni, mint hogy bérlek egy garázst a Páfrány utcában. Havi 25 ezer forintért. Ha lenne mozgáskorlátozottak számára kijelölt parkolóhely a házunk előtt, az nagyon sokat segítene a mindennapjaimban, az anyagi részéről nem is beszélve. Már arra is gondoltam, hogy veszek egy doboz festéket, és felfestem én magam a szükséges jelzést – ez azonban szabálytalan, megbüntetnének érte. Ezúton is arra kérem alpolgármester urat, a városüzemeltetést, mindenkit, aki illetékes lehet a kérdésben: segítsenek a megoldásban!

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.