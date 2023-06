Olvasom, hogy Komlón a gördeszkások számára skate-parkot létesített az önkormányzat a belvárosban. A cikk szerint pályázati támogatásból valósították meg a beruházást, kedvezve az extrém sportokat kedvelő fiatalságnak. Pécs igazán példát vehetne Komlóról. Nálunk ugyanis a Széchenyi teret használják a gördeszkások, más lehetőség híján. Aminek a következménye, hogy a lépcsőfokok szélei töredeznek, illetve a főtéren lévő kerthelyiségek nyugalmának is búcsút inthetünk.

Hatalmas a „csatazaj” a gördeszkások miatt. Mindenképp kellene ezeknek a fiataloknak egy olyan hely, ahol nyugodtan, mások zavarása nélkül hódolhatnának szenvedélyüknek. Biztos, hogy lehetne megfelelő területet találni erre a célra, és akkor a város központjába visszatérne a nyugalom. A Dóm téren is, gondolom a püspökségnek köszönhetően kint van a tábla, hogy tilos gördeszkapályaként használni a területet. A Széchenyi téren is hasonló tiltásra lenne szükség. A másik, szintén Széchenyi teret érintő probléma, ami megoldásra vár, az a következő: a Szentháromság szobron rendszeresen ücsörögnek idősek, fiatalok egyaránt. Ezt nem szabadna megengedni. Mégiscsak egy műalkotásról van szó. Poldi bácsi nincs, és a közterület-felügyelet se foglalkozik a problémával. Biztos sokan emlékeznek még rá: 1982-ben a Zsolnay-kút két vízköpője is összetört, mert valaki ráült a szoborra. Nem kellene megvárni, hogy a Szentháromság szobor is megrongálódjon az ott ücsörgők miatt.

I. H.