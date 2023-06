Más a következőt írta: - A Sétatér is a Kossuth tér sorsára fog jutni. Utóbbi burkolata balesetveszélyes, mert a különféle rendezvényekre a színpadot, pavilonokat, egyéb berendezéseket nagy járművek szállítják ide, és a teret nem erre a terhelésre tervezték. Most a Sétatér berendezése zajlik, készülődnek a fesztiválra. Ilyenkor a behajtani tilos itt is érvényét veszti? - fogalmazta meg aggályait olvasónk.

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.