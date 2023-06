Más a házak falából, tövéből kinövő gaz kapcsán fogalmazta meg a következőket: - A belvárosban sétálgatva azt láttam, hogy a házak falából nagyon sok helyen nő ki a gaz. Néhol, ránézésre, a hatvan centis magasságot is eléri. A városüzemeltetésnek szerintem nincs annyi embere, hogy ezt a problémát orvosolja. De nem is feltétlenül az ő feladatuk szerintem - akkor kellene ezeket a gyomokat kiszedni, amikor még egészen kicsik. Ha a ház tulajdonosa észleli, hogy kezdődik a gazosodás, nem tartana semeddig kimenni, és kihúzni a növénykét. Nem gondolom, hogy ennyit ne lehetne megtenni. Most már sokkal nehezebb megszabadulni a gaztól.

