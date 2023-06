Autók látták kárát a favágásnak - hívta fel a figyelmet olvasónk.

Olvasónk jelezte, hogy Pécsett, a Páfrány utcában minden előzetes felhívás nélkül elkezdtek fákat kivágni. A következőt írta: - Szerintem elég lett volna csak a gyengébb ágakat gyéríteni, de nem vagyok szakértő, nem is ez a lényeg, hanem az eljárás. Parkoló autók az út mellett, a fák alatt, és csak sikerült két autóra is rádönteni a vastagabb ágakat. Bízom benne, hogy rendszám alapján mind a két autótulajdonost is felkeresik, mert az egyiken horpadás is lett, de a fekete BMW se hiszem, hogy karcolás nélkül megúszta. Mindez ma, pénteken délután történt.