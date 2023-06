Tavaly évzáró ünnepségen ugyanezt tapasztaltam. Az iskoláknak gondolom van házirendjük, régebben ebben az öltözködésre vonatkozó elvárások is megfogalmazódtak. Szerintem ma is van ilyen, csak nem tartatják be – legalábbis vannak ilyen iskolák.

Visszatérve a trianoni megemlékezésre – a férfiakon azt láttam, hogy csak az idősebbek viseltek nyakkendőt. Pedig az is hozzátartozik az alkalomhoz illő, ünnepi öltözethez. A ruházatunkkal a tiszteletet is megadjuk. Ezt fontos lenne szem előtt tartani!

Név és cím a szerkesztőségben