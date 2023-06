- Mindennapossá vált, hogy út mentén kirakott ebeknek gazdát kereső bejegyzésekkel találkozom az internetes közösségi oldalakon. El nem tudom képzelni, hogy lehet valaki képes a sorsára hagyni egy állatot. Van, aki kiskutyákat hagy az út szélén, de van arra is példa, hogy egészen idős kutyák jutnak erre a sorsra. Csak remélem, hogy ez a felfoghatatlan cselekedet is beletartozik a jogszabályok szerint az állatkínzás fogalmába, és azt is remélem, hogy lesz, akit majd meg is büntetnek - írta egyikük.

Más az állatmenhelyek zsúfoltságára hívta fel a figyelmet.

- Lépten nyomon azt látni, hallani, olvasni, hogy az állatmenhelyek zsúfolásig tele vannak, és a legtöbb esetben adományok nélkül nagy bajban lennének. Felmerül a kérdés: hogy lehet az, hogy ilyen sok állat, elsősorban kutya kerül menhelyre?

Más országokban is ez vajon a helyzet? A nem kívánt szaporulat elleni védekezés fontosságára sokkal jobban fel kellene hívni a figyelmet, tehát a megelőzésre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni - írta olvasónk.