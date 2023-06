Csatlakozva hozzájuk szeretném én is megosztani a tapasztalataimat – Kertvárosban a Varsányi utcában, a Diana téren, a Krisztina téren is jártam az utóbbi napokban. Mindenütt azt láttam, hogy a varjak iszonyú piszkot hagynak maguk után. A járda tele ürülékkel, a szemetesek környékén pedig szanaszét dobálják a hulladékot a madarak. Szerdán az esőzést követően is sétáltam ezeken a helyeken.