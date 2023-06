- A mozgáskorlátozottak által használ elektromos mopedekből egyre több jár az utakon. A járdát a sok kátyú miatt nem tudják használni. Ahol nincs kerékpárút, ott a jobb oldalon, az út szélén haladnak. Ezzel nem is lenne különösebb gond. De amikor a városon belül egyszer csak azt látom, hogy velem szembe közlekedik egy ilyen elektromos jármű, akkor azért kikerekednek a szemeim. Hiába megy az út szélére húzódva, akkor is rendkívül veszélyes. Kerekesszékes fiatalembert is láttam már hasonlóképp, menetiránnyal szemben haladni az úton. Csak ismételni tudom: Balesetveszélyes - írta olvasónk.