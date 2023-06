Érthetetlen számunkra, akik a környéken rendszeresen megfordulnak, hogy egy ilyen forgalmas csomópontnál, mint amilyen a Csontváry utcai buszmegálló, miért nem oldható meg a városvezetés, a hatóságok részéről, hogy a pergola alatt tanyázó, tivornyázó lumpen alakokat „kifüstöljék" a térről?! Normális (értsd dolgozó, iskolába járó, nyugdíjas) embernek esélye sincs megpihenni a padok valamelyikén, mert ott a jó idő eljövetelével, az italozó egyedek fetrengenek ittas állapotban, obszcén óbégatások közepette, a „kisdolgukat" a pergola és a szupermarket közötti bokros részen végezve.

Vagy a szupermarket előtti, évek óta használaton kívüli bodega mögött, ahol szunyókálni is szoktak, olykor maguk alá csinálva. Nyáron a kánikulában penetráns bűz terjeng ennek eredményeként, bár a párakapunál ilyenkor legalább „lefürdenek". Ha meg esik az eső, akkor az ott lévő posta csomagautomata előtt gyülekeznek, ami miatt nem tudja az ember átvenni a csomagját, csak, ha konfrontálódik velük. De akkor is ájuldozhatunk a szagtól, mert csak arrébb lépnek.

Kérdésem a következő az illetékesekhez: Már évek óta, a Dunántúli Napló hasábjain is többször jelezték az olvasók a problémát, de semmi nem történik. Ha már ott van a sarki oszlopon a kamera, akkor miért nem figyelik azt?! Tudtommal tilos közterületen vedelni, nem beszélve az utcai vizelésről.

Szerintem, ha két héten keresztül kétóránként kivonulna a hatóság és keményen büntetne is, akkor záros határidőn belül eltakarodnának a térről, és végre használhatnánk mi, (egykor vagy most is) adófizető állampolgárok.

Egy adófizető utas