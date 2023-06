– Kint repkednek a húsz fokok sokunk nagy nagy örömére. A pécsi tömegközlekedést azonban úgy tűnik, az egyre melegedő idő nem zavarja. A fűtést nem állították le a buszokon – legalábbis azokon, amelyeken én az utóbbi napokban utaztam, biztosan nem. Már-már elviselhetetlen volt a hőség. Jó lenne, ha a busztársaság is észrevenné, hogy itt a nyár. Klíma kell, nem fűtés! – fogalmazta meg észrevételeit olvasónk.

Más is hasonló tapasztalatokról számolt be: – Itt lenne az ideje, hogy a helyi járatokon a fűtést lekapcsolják. A minap egy egy-két éves kislány nagyon sírt, mert melege volt. Az édesanyja előre is ment a sofőrhöz, kérve, hogy állítsa le a fűtést. A válasz az volt, hogy nem tudja megoldani. Akkor a kánikulában is fűteni fognak? – tette fel a kérdést egy másik olvasónk.