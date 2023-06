A másik hatalmas gondot Kertvárosban a varjak jelentik, amiről a Postabontásban is már többször olvashattunk. A Nagy Imre úton a fák alá autóval beállni majdhogynem felelőtlenség. A varjak védettek, ennek köszönhetően a fészkekhez tartozó gallyakat se metszették le. A hatalmas fekete madarak teljesen ellepik a lakókörnyezetünket - babakocsikat, szobrokat piszkítanak be, de a járdákat és az autók karosszériáját is meg lehet nézni. Ha nem szab valaki gátat végre a varjak szaporodásának, akkor el se merem képzelni, mi lesz itt néhány év múlva. A megoldásra semmilyen ötletet, javaslatot nem látunk a városüzemeltetés részéről. Ennyire nagy a tanácstalanság?

