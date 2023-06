Mostanra annyira kritikussá vált a helyzet, hogy a parkolóban – ahol 20-22 autó fér el, mozgáskorlátozott hely is rendelkezésre áll, és szelektív gyűjtőedények is találhatók a végében – szinte teljes már a sötétség. A még működő két lámpa is vélhetően hamarosan megadja magát, ahogy a többivel is történt az elmúlt hónapokban. Kiáltóan sötét ez a terület, hiszen a Szilárd Leó parkot nagyon szépen rendbe tették, szépen ki is van világítva, ahogy a városrész többi utcája is. Ebben a parkolóban viszont teljes a sötétség, mintegy esélyt adva az autótolvajoknak, rongálóknak. Minek kell vajon történnie, hogy a közvilágítást itt végre megjavítsák?!

Nem ez az egyetlen probléma az utcában: a lépcsőház előtt megállni tilos, tíz méteren, a jelzés teljesen egyértelmű. Mégis rendszeresen parkolnak itt az autók vészvillogóval, míg például a közeli pékségbe beszalad a sofőr. A megállni tilos tábla nem véletlenül van kint: ha valaki a tiltott helyen áll, mások nem tudnak bekanyarodni. Ebből lesznek aztán az autókarcolások, kisebb koccanások. Jó lenne, ha a rendőrség vagy a közterület-felügyelet résen lenne, és büntetné is a szabálytalankodókat.

